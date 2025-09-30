Ardea evade dai domiciliari per minacciare il vicino con una pistola scacciacani

Ardea, 30 settembre 2025 – Ha minacciato il vicino con una pistola di casa, ma era ai domiciliari: i Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 64enne originario di Roma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma. Il provvedimento trae origine da un’informativa della Stazione Carabinieri di Marina Tor San Lorenzo che aveva deferito l’uomo in stato di libertà per minacce aggravate in quanto gravemente indiziato di essersi recato sotto l’abitazione del vicino di casa, un 55enne italiano, minacciandolo con una pistola. Le tempestive indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo e della Tenenza di Ardea hanno permesso di rinvenire, a seguito di perquisizione domiciliare, una pistola scacciacani priva del previsto tappo rosso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it