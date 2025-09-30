Ardea colpo notturno al Bananaro | vetrata sfondata e sigarette razziate
Ardea, 30 settembre 2025 – Il Lungomare degli Ardeatini sembra ormai abbandonato al degrado e all’insicurezza, specialmente nelle ore notturne. Con l’arrivo della stagione invernale e la diminuzione della presenza turistica, i furti si spostano dalle auto in sosta ai locali commerciali. L’ultimo episodio ha colpito ancora una volta uno dei simboli storici della zona: il B. Palace (conosciuto da tutti come “er Bananaro”), tra i più antichi hotel-ristoranti con spiaggia attrezzata del litorale. Nella notte appena trascorsa, i gnoti hanno forzato la serranda del locale, mandando in frantumi la vetrata blindat a—probabilmente a colpi di mazza—e si sono introdotti all’interno del bar. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: ardea - colpo
