Apre Casa Danieli | in mostra le opere di Francesco Danieli

Udinetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DA VENERDÌ 3 OTTOBRE A BUTTRIO, NEGLI SPAZI DELLA FONDAZIONE LUIGI DANIELI, LA MOSTRA CHE PERMETTERÀ DI SCOPRIRE O RITROVARE UNO DEGLI INTERPRETI PIÙ SINCERI E APPREZZATI DELLA STAGIONE VERISTA ITALIANA. Un percorso espositivo che mette in dialogo l’opera di uno degli interpreti più sinceri e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

