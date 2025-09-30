Approvato il rendiconto 2024 del Comune si sbloccano le assunzioni dei vigili
Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024 dell'Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla. Il via libera di Sala Martorana all’atto presentato dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo è arrivato oggi con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
