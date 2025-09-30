Approvato il rendiconto 2024 del Comune si sbloccano le assunzioni dei vigili

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024 dell'Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla. Il via libera di Sala Martorana all’atto presentato dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo è arrivato oggi con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. Si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: approvato - rendiconto

Provincia, oggi c'è il numero legale: approvato il rendiconto. Lo sblocco con i voti di Pd e Patto Civico

Montoro, in Consiglio comunale approvato il rendiconto di gestione 2024

"Lercara Friddi tra i Comuni virtuosi: approvato il rendiconto 2024 nei tempi previsti"

approvato rendiconto 2024 comunePalermo, sì al Rendiconto 2024 ma slittano i nuovi vigili - “Un passaggio fondamentale che certifica, ancora una volta, come questa Amministrazione abbia intrapreso con ... Lo riporta livesicilia.it

Raffadali, approvato il rendiconto 2024: disavanzo ridotto a 75 mila euro - Il sindaco Silvio Cuffaro: "Prosegue il percorso di risanamento dei conti avviato nel 2021" ... agrigentonotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Approvato Rendiconto 2024 Comune