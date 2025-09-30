Approvato il bilancio consolidato del Comune si sbloccano le assunzioni dei vigili
Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato 2024 dell'Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla. Il via libera di Sala Martorana all’atto presentato dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo è arrivato oggi con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. Si tratta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Comune L'Aquila, approvato il consolidato bilancio 2024 - Supera i 356 milioni di euro il risultato di esercizio del bilancio consolidato del gruppo pubblica amministrazione del Comune dell'Aquila, approvato oggi dal Consiglio comunale. Lo riporta ansa.it
L'Aquila, Consiglio comunale, approvato il consolidato di bilancio del 2024 - L'Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Supera i 356 milioni di euro il risultato di esercizio del bilancio consolidato del gruppo pubblica amministrazione del Comune dell'Aqu ...