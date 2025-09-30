Approvato il bilancio consolidato del Comune si sbloccano le assunzioni dei vigili

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato 2024 dell'Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla. Il via libera di Sala Martorana all’atto presentato dall’assessore al Bilancio Brigida Alaimo è arrivato oggi con 21 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. Si tratta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it