Approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan | c' è il sì del Consiglio comunale di Milano Forza Italia decisiva per la giunta

Xml2.corriere.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entrambe le coalizioni escono con le ossa rotte dal voto. Sala in silenzio, Fi esce dall'aula e spacca il centrodestra. Fdi: «Così ci indeboliscono». Il dietrofront di Fumagalli e le riserve sciolte da Romano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

approvata vendita san siroMilan e Inter potranno comprare San Siro - Il comune di Milano ha infine approvato la vendita dello stadio, che ora con ogni probabilità verrà demolito, dopo anni di discussioni ... Come scrive ilpost.it

approvata vendita san siroApprovata tra le polemiche la vendita di San Siro a Inter e Milan. Forza Italia decisiva per la maggioranza del sindaco Sala - A fine seduta, infatti, quasi tutti i berlusconiani sono scomparsi. Secondo milano.repubblica.it

