Approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan | c' è il sì del Consiglio comunale di Milano Forza Italia decisiva per la giunta
Entrambe le coalizioni escono con le ossa rotte dal voto. Sala in silenzio, Fi esce dall'aula e spacca il centrodestra. Fdi: «Così ci indeboliscono». Il dietrofront di Fumagalli e le riserve sciolte da Romano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Comune di Milano: approvata la vendita dello stadio di San Siro
"Il punto più basso della democrazia degli ultimi anni" Con queste parole Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano per Europa Verde, ha commentato la delibera sulla vendita del 'G. Meazza' approvata dalla giunta ieri
Milan e Inter potranno comprare San Siro - Il comune di Milano ha infine approvato la vendita dello stadio, che ora con ogni probabilità verrà demolito, dopo anni di discussioni
Approvata tra le polemiche la vendita di San Siro a Inter e Milan. Forza Italia decisiva per la maggioranza del sindaco Sala - A fine seduta, infatti, quasi tutti i berlusconiani sono scomparsi.