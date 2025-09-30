Appiano Gentile Inter | matchday della sfida contro lo Slavia Praga
Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo all’Unipol Domus contro il Cagliari, la squadra di Chivu torna ad allenarsi in vista del match di Champions contro lo Slavia Praga. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: appiano - gentile
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Non solo Calhanoglu! Chivu vuole trattenere anche Frattesi. La situazione in vista del raduno ad Appiano Gentile
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Pro Loco Appiano Gentile - facebook.com Vai su Facebook
L'Inter prosegue la preparazione ad Appiano Gentile verso la sfida contro il Cagliari di sabato alle 20.45. Lautaro Martinez va verso una maglia da titolare. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/25/inter-lautaro-pronto-a-tornare-dal-1-col-cagliari_0216 - X Vai su X
Tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione - Tutti gli ultimi aggiornamenti dal BPER Training Centre in Appiano Gentile e qualche indicazione sulla possibile formazione dell'Inter contro lo Slavia Praga. fcinternews.it scrive
Inter, scatta il patto: è successo ad Appiano Gentile - Inter, scatta l’ora della verità: Chivu e la squadra chiamati all’accelerata, inizia il patto di Appiano Gentile. Come scrive spaziointer.it