Appia Day 2025 aperture straordinarie e visite guidate per celebrare la Regina Viarum

Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna l'Appia Day, un weekend di eventi diffusi per riscoprire - tra Roma e Brindisi - la via Appia Antica a piedi e in bici, con aperture straordinarie gratuite, itinerari, laboratori e visite guidate.Un’occasione che da anni vuole celebrare il fascino senza tempo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

