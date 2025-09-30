Appassionati di gialli nei luoghi dell’orrore

Una giornata con l’autore, in Appennino. L’iniziativa si è svolta domenica 28 settembre, quando un piccolo pullman con a bordo una ventina di turisti milanesi è partito dal capoluogo lombardo per raggiungere Porretta Terme. Il movente della gita, che inevitabilmente ha assunto anche risvolti enogastronomici e naturalistici, era squisitamente letterario: il 30 settembre uscirà in libreria, per 8tto edizioni ‘ La memoria dell’ acqua ’, volume di esordio del porrettano Christian Verardi. Un manipolo di lettori, affascinati dall’intreccio narrato nel libro, ha voluto conoscere di persona l’autore e passeggiare insieme a lui nei luoghi dove sono ambientate le vicende descritte nel testo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

