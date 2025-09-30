Tempo di lettura: 3 minuti Prima una lite sfociata nel sangue – due feriti il bilancio, nessuno dei quali in pericolo di vita – quindi l’incendio di un appartamento. E’ quanto accaduto in mattinata a Pagani (Salerno), in piazza Sant’Alfonso. I carabinieri sono al lavoro per capire se tra i due episodi possa esserci una correlazione. L’allarme è scattato in seguito ad una lite in strada tra due indiani. La situazione è degenerata quando un 35enne è stato ferito con un colpo d’arma da taglio ed è stato traportato d’urgenza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Lievemente ferito anche il connazionale che ha riportato una contusione alla testa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appartamento in fiamme a Pagani, evacuata una scuola