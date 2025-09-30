Appartamento in condominio | come aumentarne il valore
Quando si hanno immobili di proprietà, impegnarsi per aumentare il loro valore è essenziale. In un periodo di incertezza economica come quello che stiamo attraversando da anni, gli italiani stanno tornando a porre attenzione al bene rifugio per eccellenza, ossia il mattone. Attenzione: ragionare in quest’ottica non vuol dire solo comprare seconde o terze case – che richiedono un budget a dir poco notevole – ma anche soffermarsi su come aumentare il valore dell’unica che si possiede. Mirare a questo risultato vuol dire ragionare con metodo. Ogni immobile è unico: vanno valutati diversi aspetti, tra cui il contesto in cui è collocato. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
In questa notizia si parla di: appartamento - condominio
Rogo in appartamento. Fumo nel condominio. Famiglie evacuate
A fuoco la facciata di un condominio a Monza e un appartamento: evacuate 50 persone, 7 ferite
Appartamento divorato dalle fiamme al settimo piano della 'torre'. Evacuato il condominio di case popolari
A Cabras, in contesto residenziale tranquillo, di recente costruzione, affittiamo un appartamento bilocale con regolare contratto di locazione di tipo transitorio nel periodo da settembre 2025 a maggio 2026. L'appartamento, situato in un piccolo condominio, ma - facebook.com Vai su Facebook
Ristrutturare con intelligenza: idee per aumentare il valore della tua casa - L’investimento in ristrutturazioni può non solo trasformare la tua abitazione in uno spazio più funzionale e accogliente, ma anche aumentarne significativamente il valore di mercato. Lo riporta donnamoderna.com
I consigli da seguire per aumentare il valore di una casa prima di venderla - Se si ha intenzione di vendere la propria casa ma si teme di farlo a un prezzo inferiore rispetto a quello desiderato, ecco qualche consiglio per diventare professionisti nel settore immobiliare. Lo riporta esquire.com