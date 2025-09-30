Appartamento in condominio | come aumentarne il valore

Quando si hanno immobili di proprietà, impegnarsi per aumentare il loro valore è essenziale. In un periodo di incertezza economica come quello che stiamo attraversando da anni, gli italiani stanno tornando a porre attenzione al bene rifugio per eccellenza, ossia il mattone. Attenzione: ragionare in quest’ottica non vuol dire solo comprare seconde o terze case – che richiedono un budget a dir poco notevole – ma anche soffermarsi su come aumentare il valore dell’unica che si possiede. Mirare a questo risultato vuol dire ragionare con metodo. Ogni immobile è unico: vanno valutati diversi aspetti, tra cui il contesto in cui è collocato. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

