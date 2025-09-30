App I Am Sober sotto accusa sfida autolesionista tra giovanissimi a Campobasso L’allarme dei geitori
Un'applicazione pensata per aiutare chi lotta contro le dipendenze si è trasformata in un potenziale veicolo di autolesionismo tra adolescenti. La denuncia arriva da una coppia di genitori della provincia di Campobasso, che ha deciso di rendere pubblica la propria drammatica scoperta per allertare altre famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cos’è e a cosa serve I am Sober - Gli smartphone, come pure tanti altri strumenti tecnologici, possono creare dipendenza laddove utilizzati impropriamente o per troppo tempo. Scrive smartworld.it
