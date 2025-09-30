Apoteosi Alcaraz! Lo spagnolo vince il torneo con una smorzata senza senso
Carlos Alcaraz è campione all'Atp 500 di Tokyo. Nulla da fare per l'americano Fritz: il numero uno del mondo vince per 6-4 6-4 la finale e solleva l'ottavo titolo del suo 2025, chiudendo il match con una smorzata perfetta!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
