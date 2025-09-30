Apoteosi Alcaraz! Lo spagnolo vince il torneo con una smorzata senza senso

Gazzetta.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz è campione all'Atp 500 di Tokyo. Nulla da fare per l'americano Fritz: il numero uno del mondo vince per 6-4 6-4 la finale e solleva l'ottavo titolo del suo 2025, chiudendo il match con una smorzata perfetta!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

apoteosi alcaraz lo spagnolo vince il torneo con una smorzata senza senso

© Gazzetta.it - Apoteosi Alcaraz! Lo spagnolo vince il torneo con una smorzata senza senso

In questa notizia si parla di: apoteosi - alcaraz

apoteosi alcaraz spagnolo vinceAlcaraz troppo forte: trionfa anche a Tokyo, Fritz ko! Carlos vince l'8° titolo in un 2025 stellare - Lo spagnolo gioca una partita perfetta e supera lo statunitense in due set per consolidare il suo primato e mettere nel mirino le leggende ... Riporta tuttosport.com

apoteosi alcaraz spagnolo vinceFritz battuto, Alcaraz vince il torneo di Tokyo - Carlos Alcaraz ha vinto il torneo Atp 500 di Tokyo, battendo in due set lo statunitense Taylor Fritz, col punteggio di 6- Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Apoteosi Alcaraz Spagnolo Vince