APERTURA STRAORDINARIA _Palazzo della Farnesina un’oasi d’arte visitabile gratuitamente una volta al mese

30 set 2025

Aggiornamento Il prossimo  4 ottobre  si terrà la  XXI edizione della Giornata del Contemporaneo in Italia, promossa da  AMACI  – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani che, insieme a musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista, promuove la rete del contemporaneo a livello sia nazionale sia internazionale. Come nelle precedenti edizioni, per la rete estera delle Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, la  Giornata del Contemporaneo – Italian Contemporary Art  avrà una durata più estesa,  da sabato 4 ottobre a venerdì 10 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Funweek.it

apertura - straordinaria

