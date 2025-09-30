Apecchio omaggia il tartufo e i prodotti delle sue montagne

Da domani fino al 15 gennaio 2026 è aperta nella Marche la ricerca e raccolta del tartufo bianco pregiato. Le piogge dei mesi di maggio, giugno e gli acquazzoni di agosto potrebbero aver favorito lo sviluppo e la crescita di questo prelibato fungo ipogeo. Ad aprire la parata delle Fiere e Mostre del Tartufo sarà anche quest’anno il paese di Apecchio. Nello specifico la cittadina che fu dei conti Ubaldini presenterà nel prossimo weekend (dal 3 al 6 ottobre) la 43^ edizione della "Mostra Mercato del Tartufo - Tartufo & Birra – Andar per Osterie". "Si ripropone – spiega il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci - l’appuntamento più atteso nel nostro territorio che sta già animando i tanti cittadini coinvolti negli allestimenti, nelle proposte e novità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apecchio omaggia il tartufo e i prodotti delle sue montagne

