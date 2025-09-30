Apàgame il nuovo singolo di Alvaro Soler

MADRID – È disponibile in digitale che anticipa l’album EL CAMINO, in uscita il 10 ottobre, e che affronta un tema di grande attualità: il nostro rapporto con il mondo digitale. APÁGAME invita non solo a mettere giù ogni tanto il telefono, ma anche a riscoprire la bellezza del silenzio, della natura e persino della noia. In un’epoca in cui i social media spesso creano pressione e confronto, Alvaro Soler fa una dichiarazione a favore della consapevolezza e della cura di sé, racchiusa in una canzone ballabile, emozionante e profondamente contemporanea. “Ho scritto APÁGAME perché continuo a notare come gli schermi e gli algoritmi ci affascinano – racconta Alvaro – A volte non si sa più nemmeno se si tratta del mondo reale o di quello digitale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

