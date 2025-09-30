Anzio e Nettuno il potere della ‘ndrangheta tra affari e politica

Anzio, 30 settembre 2025 – Anzio e Nettuno il radicamento della ‘ndrangheta è una realtà consolidata. Il “locale” individuato dalle indagini, articolazione diretta del clan di Santa Cristina d’Aspromonte e formato anche da famiglie originarie di Guardavalle, ha esercitato negli anni un controllo capillare. Non solo droga: il vincolo mafioso ha garantito assoggettamento e omertà, trasformandosi in un vero sistema di potere economico e politico. Le sentenze hanno dimostrato come l’organizzazione non si limitasse al narcotraffico ma si fosse infiltrata nelle attività economiche più diverse, dagli appalti ai servizi locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

anzio - nettuno

