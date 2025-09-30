Anziano si ribalta con il trattore ricoverato in gravi condizioni
Un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Vaprio d'Agogna.É successo nel pomeriggio di oggi, martedì 30 settembre, in via Battisti. Secondo le prime informazioni, l'anziano si sarebbe ribaltato con il suo trattore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
