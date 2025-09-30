Anziana mummificata in casa secondo lo psichiatra la figlia è incapace di intendere e volere

Bergamo. Secondo lo psichiatra forense Massimo Biza è totalmente incapace di intendere e volere P.B, la 61enne che ha tenuto nascosto per oltre un anno il corpo senza vita della madre Francesca Pettinato, ritrovato lo scorso 10 settembre nell’appartamento al civico 2 in via De Gasperi, a due passi dallo stadio di Bergamo. A richiedere la valutazione psichiatrica era stata la pm Giulia Angeleri, dopo il ritrovamento in casa non solo del corpo, ma anche di cumuli di rifiuti e documenti accatastati ovunque. Un disordine tale da far ipotizzare agli inquirenti una correlazione con un possibile disagio mentale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

