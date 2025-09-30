Antonella Palmisano | Ho vinto per l'Italia ma dimenticano le mie vittorie vergogna! con chi ce l'ha

La campionessa olimpica della marcia pubblica alcune storie su Instagram nelle quali si sfoga e attacca anche la federazione: "Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di serie B, di un DT che dimentica di nominare la mia medaglia nel bilancio della squadra alla conferenza stampa e neanche riportato nel sito della Fidal". 🔗 Leggi su Fanpage.it

