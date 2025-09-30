Antologia della vita e della morte il titolo del nuovo album di Irama

MILANO – “Antologia della vita e della morte” è il titolo del nuovo album di Irama in uscita il 17 ottobre per Warner Music Italy e disponibile da oggi in preorder https:irama.lnk.toadvedm. A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, il cantautore torna con un progetto che segna una nuova e intensa tappa del suo percorso artistico. Lo ha annunciato l’artista con un video sui social. Un universo denso di immagini e suggestioni quello racchiuso in “Antologia della vita e della morte”, in cui memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo. Un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Antologia della vita e della morte”, il titolo del nuovo album di Irama

