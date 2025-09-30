Antinfluenzale per bambini e ragazzi il pediatra | Perché è importante vaccinarli

Mercoledì 1° ottobre prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale 20252026. Fra le categorie a rischio, alle quali viene raccomandata la vaccinazione, ci sono i bambini e i ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni. I più piccoli, ossia i bimbi tra i sei mesi e i due anni potranno essere vaccinati con il vaccino intramuscolare, mentre per la fascia d’età dai due ai diciotto anni è disponibile quello spray nasale. Per saperne di più, abbiamo intervistato il dottor Luigi Greco, noto pediatra e consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo. Quando inizia la campagna vaccinale per bambini e ragazzi? E dove è possibile vaccinarli? La campagna vaccinale 20252026 prenderà il via il 1° ottobre come per le altre fasce d’età. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

