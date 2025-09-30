Anti-deforestazione | Ci sono passi avanti per le concerie

"Un passo importante è stato fatto, tant’è che la Commissaria Europea all’Ambiente Jessika Roswall ha comunicato il rinvio del decreto per semplificarne il regolamento". Lo sottolinea Forza Italia San Miniato – guidata da Michele Altini – che nei mesi scorsi aveva messo sotto la lente il Regolamento Europeo sulla deforestazione che, nell’impostazione iniziale, stava creando grande apprensione nel mondo conciario. "Ora è arrivata infatti la notizia che la Commissione Europea sta preparando il rinvio dell’Eudr – spiegano gli azzurri –. Ci auguriamo che sia l’occasione per rivedere completamente l’impianto del regolamento che non dovrebbe comprendere il nostro settore conciario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

