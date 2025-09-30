Anp | ‘pronti a riforme in linea con gli standard Unesco’

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TEL AVIV, 30 SET – In una dichiarazione ufficiale, la presidenza dell’Autorità nazionale palestinese, accogliendo “con favore gli sforzi sinceri e determinati del Presidente Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, si impegna ad attuare entro due anni lo sviluppo di programmi di studio in linea con gli standard Unesco (esclusione libri di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

anp 8216pronti a riforme in linea con gli standard unesco8217

© Imolaoggi.it - Anp: ‘pronti a riforme in linea con gli standard Unesco’

In questa notizia si parla di: pronti - riforme

Cerca Video su questo argomento: Anp 8216pronti Riforme Linea