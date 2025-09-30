Anp | ‘pronti a riforme in linea con gli standard Unesco’
TEL AVIV, 30 SET – In una dichiarazione ufficiale, la presidenza dell’Autorità nazionale palestinese, accogliendo “con favore gli sforzi sinceri e determinati del Presidente Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, si impegna ad attuare entro due anni lo sviluppo di programmi di studio in linea con gli standard Unesco (esclusione libri di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: pronti - riforme
Gli #USA stanno preparando un piano di salvataggio da 20 miliardi di dollari all’#Argentina per fronteggiare la crisi valutaria e sostenere le riforme di #Milei. Il tesoro americano: "Pronti a riacquistare parte del debito argentino denominato in dollari". @u - X Vai su X
I sindacati si dicono pronti a un’altra giornata di sciopero in concomitanza con le prossime riunioni del Consiglio grande e... - facebook.com Vai su Facebook