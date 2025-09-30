Anno 4.444 – Circuiti integrati Umanità e memorie dal cosmo Mostra antologica delle ultime opere di Enzo Pituello
Le opere dell'artista Enzo Pituello, uno dei riferimenti più importanti dell’astrattismo simbolico italiano, scomparso all'inizio del 2023, ed in particolare le ultime opere, offrono molteplici spunti di riflessione, tutti connessi con lo scopo della Fondazione Spazio Vitale. La Fondazione è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: anno - circuiti
? FITNESS Quest' anno oltre alle due lezioni serali Lunedì e giovedì dalle 19.30 alle 20.30 C'è la possibilità di allenarsi anche Mercoledì e venerdì dalle 13 alle 14 oppure dalle 13:30 alle 14:30 Lezioni di tonificazione muscolare con circuiti funzionali a cor - facebook.com Vai su Facebook