anniversario della liberazione le iniziative in programma a cervia

Il mese di ottobre a Cervia è dedicato alle celebrazioni della Liberazione che si svolgeranno in contemporanea al primo Festival della Pace. Tante le iniziative dove si incontrano arte, musica, cultura e storia nei valori della pace e della libertà. "Non è una coincidenza – si legge nel comunicato – che gli eventi si svolgano nello stesso periodo e che tante iniziative siano in entrambi i calendari del programma, perché libertà e pace camminano insieme e vivono di un respiro comune". Tante le iniziative in programma, che si apre con Patrick Zaki, un dialogo su ’Pace e libertà’. Fra gli appuntamenti da ricordare il convegno ’Voci di pace’ con interventi e testimonianze di Emergency, Medici Senza Frontiere, Associazione Volontari per Gaza, Soleterre e rappresentanti di diverse organizzazioni umanitarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

