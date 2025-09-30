Annalisa | Serve più tatto quando si parla di maternità spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere Adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente Sanremo? Ora non è nei piani

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per tornare con il nuovo album Ma io sono fuoco, che promette di fare scintille. Intanto con noi la regina del pop si racconta a tutto tondo: nonna Rosa, la paura di invecchiare, il Festival, il prezzo della fama, «la routine matrimoniale che è un po’ raminga» e le arepas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

annalisa serve pi249 tatto quando si parla di maternit224 spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente sanremo ora non 232 nei piani

© Vanityfair.it - Annalisa: «Serve più tatto quando si parla di maternità, spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere. Adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente. Sanremo? Ora non è nei piani»

In questa notizia si parla di: annalisa - serve

Annalisa incinta? I sospetti sui social/ Sanremo 2024: “Niente scale, pancino…” ma lei aveva chiesto tatto - Dopo l'esibizione del Festival di Sanremo 2024 corrono i sospetti via social: "Niente scale, pancino... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Annalisa Serve Pi249 Tatto