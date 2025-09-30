Annalisa | protagonista della nuova copertina di Vanity Fair L’intervista

Annalisa  è la protagonista della nuova copertina di  Vanity Fair. Le dichiarazioni. Annalisa  è la protagonista della nuova copertina di  Vanity Fair. A pochi giorni dall’uscita del suo nono album Ma io sono fuoco (disponibile dal 10 ottobre) e con un tour nei palasport già sold out in partenza da Jesolo il 15 novembre, l’artista ligure si racconta in un’intervista a tutto tondo: dalla carriera alla vita privata, dal prezzo della fama alle sfide ancora aperte per le donne nella musica italiana. Su Sanremo: «Tornare in gara? In questo momento non è nei piani». «Non so se sarei capace di condurlo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

