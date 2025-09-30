Anna Celi | Le malattie rare non possono rimanere ai margini

Malattie rare, Sindrome di Sotos e Sindrome di Malan, gestione dei pazienti e delle famiglie, sistema sanitario in Italia. Ne abbiamo parlato con Anna Celi, presidente della associazione A.S.S.I. Gulliver. Presidente Celi, A.S.S.I. Gulliver è un’associazione di promozione sociale, diventata punto di riferimento per i pazienti con Sindrome di Sotos e Sindrome di Malan e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Anna Celi: “Le malattie rare non possono rimanere ai margini”

