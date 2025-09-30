Tempo di lettura: 3 minuti Assunti da Anm la scorsa estate, da domani saranno senza lavoro. È il destino di circa 40 autisti interinali, reclutati a luglio per garantire le corse estive e la navetta sostitutiva, a causa della chiusura delle tre stazioni della metropolitana nell’Area Nord di Napoli. Questa mattina c’è stato un presidio presso la Direzione Anm di Fuorigrotta. Perché nel rinnovo ci speravano in tanti, non solo i diretti interessati. A partire dai sindacati, pronti ora a paventare “ulteriori tagli alle linee bus, già ridotte all’osso, con pesantissime ricadute sui cittadini” affermano Marco Sansone e Adolfo Vallini, rispettivamente dell’Esecutivo Regionale e Provinciale Usb Lavoro Privato – Comparto Trasporti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anm Napoli, mandati a casa 40 autisti interinali: rabbia di Usb e PaP