Angri in lutto Pasquale Pio muore a 20 anni in un incidente stradale

Una tragedia nella notte tra sabato e domenica scorsa ha sconvolto la comunità di Angri. Pasquale Pio Mandile, giovane operaio di appena 20 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto in via Nazionale, all'altezza del civico 27, poco dopo le 2.

