ANGI riunisce a Roma i protagonisti del settore per delineare il futuro dell’agricoltura sostenibile

Roma, 30 settembre 2025 – Si è concluso con grande successo il convegno “Innovazione e Agritech: istituzioni e imprese a confronto”, organizzato dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma. L’evento, tenutosi dalle ore 9:00 alle 13:00, ha rappresentato un’occasione strategica di dialogo tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca, con l’obiettivo di affrontare le sfide e le opportunità dell’innovazione e della sostenibilità nel settore agritech. Il confronto ha approfondito temi cruciali come la digitalizzazione, la sostenibilità e le nuove prospettive di crescita, favorendo sinergie strategiche e valorizzando le migliori pratiche per la transizione del settore agricolo italiano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

