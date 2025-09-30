Angelo Masini verso il centenario della morte | tra le idee più suggestive la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi
Nei giorni scorsi si è tenuto con successo il concerto lirico “Angelo Masini (1844-1926): verso il centenario della morte. Un secolo di memorie del grande tenore forlivese”. L’evento, che si è svolto all’Auditorium San Giacomo del complesso museale di San Domenico, inserito nel programma di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: angelo - masini
Serata di musica e storia alla Parrocchia di Ladino, il Trio Iftode omaggia due grandi interpreti dell'opera lirica: Maria Farneti e Angelo Masini
La scuola di musica “Angelo Masini” apre le porte alla città con cinque giornate di open day
Mostra fotografica, camminate e concerto lirico: un ricco programma di eventi per ricordare Angelo Masini
A Bologna, in Viale Angelo Masini, al quinto piano di un palazzo simbolo del Modernismo anni ’70, ti aspetta un quadrilocale luminoso di 115 mq Una posizione privilegiata per ammirare la città da prospettive uniche, con scorci che spaziano fino al Sacro C - facebook.com Vai su Facebook
Musica e racconti per una serata in onore del tenore forlivese Angelo Masini - Sabato 27 settembre nell'ex Chiesa di San Giacomo si tiene il concerto lirico "Angelo Masini (1844- Riporta forlitoday.it
Mostra fotografica, camminate e concerto lirico: un ricco programma di eventi per ricordare Angelo Masini - Ricco programma di eventi in previsione del centenario della morte di Angelo Masini (1844- Lo riporta forlitoday.it