Angelo De Donatis nuovo presidente del Cda dell’Università LUMSA

30 set 2025

Il consiglio d’amministrazione dellUniversità LUMSA, nella riunione di lunedì 29 settembre 2025, ha eletto come suo nuovo presidente il cardinale Angelo De Donatis. Il rettore Francesco Bonini esprime al nuovo presidente, anche a nome del corpo accademico, del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e degli studenti tutti, i migliori auguri per il suo importante mandato a servizio dello sviluppo dell’ateneo, della sua identità e della sua missione. L’ateneo ringrazia con affetto e gratitudine il cardinale  Giovanni Lajolo, Presidente uscente L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: angelo - donatis

