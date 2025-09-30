Andry Rajoelina il presidente del Madagascar ha sciolto il governo

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha deciso di sciogliere il governo. In un discorso alla nazione, trasmesso sulla rete televisiva pubblica, ha dichiarato: «Ammettiamo e ci scusiamo se i membri del governo non hanno svolto i compiti loro assegnati». La decisione arriva dopo giorni di proteste e repressioni da parte della polizia che, secondo le Nazioni Unite, avrebbero provocato almeno ventidue morti. In attesa della formazione di un nuovo esecutivo, il premier e gli altri ministri in carica manterranno le loro funzioni ad interim. A dare il via alle manifestazioni che hanno animato il Paese sono stati giovani appartenenti alla Gen Z, proprio com’è accaduto nei mesi scorsi in Nepal e in Indonesia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

