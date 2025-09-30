Andry Rajoelina il presidente del Madagascar ha sciolto il governo
Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha deciso di sciogliere il governo. In un discorso alla nazione, trasmesso sulla rete televisiva pubblica, ha dichiarato: «Ammettiamo e ci scusiamo se i membri del governo non hanno svolto i compiti loro assegnati». La decisione arriva dopo giorni di proteste e repressioni da parte della polizia che, secondo le Nazioni Unite, avrebbero provocato almeno ventidue morti. In attesa della formazione di un nuovo esecutivo, il premier e gli altri ministri in carica manterranno le loro funzioni ad interim. A dare il via alle manifestazioni che hanno animato il Paese sono stati giovani appartenenti alla Gen Z, proprio com’è accaduto nei mesi scorsi in Nepal e in Indonesia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: andry - rajoelina
Madagascar, il presidente Andry Rajoelina scioglie il governo
Il presidente del Madagascar, Andry Rajoelina, ha dichiarato di aver dimesso il suo governo a seguito delle violente proteste contro le ripetute interruzioni di acqua ed elettricità in tutto il paese dell'Oceano Indiano. "Ho deciso di revocare le funzioni di Primo - X Vai su X
Shugaban Madagascar Ya Kori Ministan Makamashi Saboda Yawaitar Dauke Wuta. Shugaban ?asar Madagascar, Andry Rajoelina, ya tsige ministan makamashin ?asar daga mukaminsa, sakamakon yawaitar matsalar dauke wutar lantarki da ake fama da it - facebook.com Vai su Facebook
Ventidue morti nelle manifestazioni in Madagascar, il presidente destituisce il governo - Il 29 settembre le Nazioni Unite hanno affermato che almeno 22 persone sono state uccise in Madagascar dall’inizio delle manifestazioni di protesta, quattro giorni prima, mentre il presidente Andry Ra ... Si legge su internazionale.it
Il presidente del Madagascar ha sciolto il governo - Dopo giorni di proteste che si sono svolte con modalità, rivendicazioni e simboli simili a quelli che si sono visti negli ultimi mesi in Nepal e Indonesia ... Lo riporta ilpost.it