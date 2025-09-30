Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha deciso di sciogliere il governo. In un discorso alla nazione, trasmesso sulla rete televisiva pubblica, ha dichiarato: «Ammettiamo e ci scusiamo se i membri del governo non hanno svolto i compiti loro assegnati». La decisione arriva dopo giorni di proteste e repressioni da parte della polizia che, secondo le Nazioni Unite, avrebbero provocato almeno ventidue morti. In attesa della formazione di un nuovo esecutivo, il premier e gli altri ministri in carica manterranno le loro funzioni ad interim. A dare il via alle manifestazioni che hanno animato il Paese sono stati giovani appartenenti alla Gen Z, proprio com’è accaduto nei mesi scorsi in Nepal e in Indonesia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Andry Rajoelina, il presidente del Madagascar, ha sciolto il governo