Andreas Muller e Veronica Peparini sposi | emozione e vip alle nozze

Un giorno atteso da tempo e vissuto con grande intensità. Veronica Peparini e Andreas Muller hanno celebrato il loro matrimonio religioso a Roma, dopo le nozze civili dello scorso luglio. La notizia è stata resa nota dall’account ufficiale di Verissimo, che ha diffuso le prime immagini della cerimonia, subito sommerse da auguri e messaggi di affetto da parte di fan e volti noti dello spettacolo. La coreografa 54enne e il ballerino 29enne hanno pronunciato il loro “sì” circondati da amici, familiari e soprattutto dai figli. Accanto alle gemelline Penelope e Ginevra, nate dal rapporto tra i due, erano presenti anche Olivia e Daniele, figli di Veronica dal precedente matrimonio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Andreas Muller e Veronica Peparini sposi: emozione e vip alle nozze

In questa notizia si parla di: andreas - muller

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme

Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, le foto in attesa della cerimonia a settembre

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, le foto e i video delle nozze - X Vai su X

Andrea Muller e Veronica Preparino sono finalmente marito e moglie! ? Un brindisi alla loro felicità eterna. #andreaspelarini #andreasmüller #amore #love #matrimonio #wedding #radio #radior101 #r101 - facebook.com Vai su Facebook

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: le romantiche immagini delle nozze (Video) - Ieri pomeriggio Veronica Peparini e Andreas Müller sono convocati a nozze, diventando così ufficialmente marito e moglie dopo diversi anni insieme e aver dato alla luce le loro due figlie, le ... isaechia.it scrive

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: tutto sul loro (secondo!) matrimonio - In serata è poi finalmente arrivato lo scatto che tutti attendevano con trepidazione: gli sposi hanno pubblicato sui loro profili la foto del bacio di fronte alla chiesetta dove si è svolto il rito ... Secondo cosmopolitan.com