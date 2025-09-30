Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano | sorpresa tra gli ospiti vip
celebrato il matrimonio religioso tra Veronica Peparini e Andreas Muller a roma. Un evento di grande rilievo nel mondo dello spettacolo ha visto protagonista la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che hanno coronato il loro amore con una cerimonia religiosa a Roma. Dopo aver reso ufficiale la loro unione con un matrimonio civile avvenuto in luglio, i due hanno deciso di consolidare il loro legame attraverso questa importante celebrazione, alla presenza di familiari, amici e dei figli. dettagli della cerimonia e momento emotivo. la celebrazione nella capitale italiana. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera intima e ricca di emozioni, con Veronica, 54 anni, vestita con un abito bianco classico che ha catturato l’attenzione degli invitati e dei follower sui social media. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: andreas - muller
Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme
Veronica Peparini e Andreas Müller si sono sposati civilmente, le foto in attesa della cerimonia a settembre
Andreas Muller e Veronica Peparini si sono sposati: le foto su Instagram delle nozze civili
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze #veronicapeparini https://tgcom24.mediaset.it/people/veronica-peparini-andreas-muller-nozze_104119874-202502k.shtml… - X Vai su X
Andrea Muller e Veronica Preparino sono finalmente marito e moglie! ? Un brindisi alla loro felicità eterna. #andreaspelarini #andreasmüller #amore #love #matrimonio #wedding #radio #radior101 #r101 - facebook.com Vai su Facebook
L’abito da sposa di Veronica Peparini: il vestito da principessa per il matrimonio con Andreas Muller - Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati ieri a Roma, coronando il loro sogno d'amore 8 anni dopo il primo incontro ad Amici ... Si legge su fanpage.it
Veronica Peparini e Andreas Muller, nozze da favola: presente anche Maria De Filippi, le immagini - Presente Maria De Filippi e le loro gemelline: le foto delle nozze. Segnala donnaglamour.it