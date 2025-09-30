Andrea Moscardini morto nello schianto contro un bus di turisti in A1 | Un pezzo di cuore se ne va

Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Si è infranto “un pezzo di cuore”. Sul tratto di autostrada A1 che sfila sotto il ponte di Calatrava a Reggio Emilia, ieri mattina la vita di Andrea Moscardini si è interrotta. Il quarantenne di Bazzano, che lavorava come autista consegnatario per la ditta Appennino Food Group con sede a Savigno, è rimasto coinvolto in un gravissimo tamponamento con il furgone aziendale, andando a scontrarsi contro un pullman turistico francese e un terzo veicolo, poco prima del casello di Reggio Emilia. “Un pezzo di cuore” che se ne va, così come lo ricordano i colleghi dell’azienda dove Moscardini lavorava da circa cinque anni e per cui purtroppo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

