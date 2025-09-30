Andrea Giambruno lascia Rete4 il giornalista ha un nuovo incarico nel gruppo Mediaset
Andrea Giambruno lasciata Rete4 e quindi il suo ruolo televisivo, per accogliere una nuova opportunità interna al gruppo Mediaset. Il giornalista, infatti, passerà nella redazione di Tgcom24, tornando al comparto informativo dell'azienda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Palinsesti Mediaset: Simona Ventura torna al Gf, porte aperte per Enrico Mentana. Pier Silvio Berlusconi: «I reality di Ilary Blasi e Diletta Leotta brutti e fatti male, Andrea Giambruno presto in onda»
Pier Silvio Berlusconi: “La Talpa e The Couple i più brutti di sempre, Andrea Giambruno presto in onda”
Andrea Giambruno si racconta per la casa di produzione di Francesca Verdini (compagna di Matteo Salvini): “Il rosso mi ricorda il colore del cuore e quindi dell’amore”
"Seppure lateralmente, nelle foto del Business Forum di Urania Tv, compare Andrea Giambruno. Pare che nei programmi circolati in fase di organizzazione dell’evento non ci fosse il nome di nessuno dei moderatori dei vari panel e quindi neanche quello dell’ - X Vai su X
