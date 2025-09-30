Andrea Gentili sospesa la caccia per le ricerche dell' uomo scomparso | i comuni interessati
Stop alla caccia per le ricerche di Andrea Gentili, l'uomo scomparso nel pomeriggio di venerdì 26 settembre da Calcata. Sospesa l'attività venatoria iniziata il 21 settembre e posticipato l'inizio di quella al cinghiale, inizialmente previsto per giovedì primo ottobre.La richiesta è stata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Andrea Gentili scomparso nel nulla da Calcata, ricerche a tappeto
Andrea Gentili scomparso ieri da Calcata dopo un pranzo con la famiglia: non è mai arrivato all’auto
Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, chi è l'83enne svanito nel nulla vicino Viterbo
Andrea Gentili, quarto giorno di ricerche a Calcata: ricostruite le ore prima della scomparsa
Andrea Gentili è scomparso a Calcata il 26 settembre. Per ora le ricerche sono state vane
