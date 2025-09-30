Andos un confronto sugli sviluppi delle tecniche chirurgiche ricostruttive

'Chirurgia sempre meno invasiva per il tumore al seno' è il titolo dell'incontro promosso dal comitato Andos Ferrara e dall'Ausl, per il prossimo 1 ottobre alle 16, nell'Aula Leoniceno della Casa della comunità San Rocco, all'ex Ospedale 'Sant'Anna', in corso Giovecca 203 a Ferrara.

