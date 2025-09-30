Ancora violenza in zona autostazione tre minori fermati dopo un pestaggio

Nel primo pomeriggio di oggi nei pressi delle corsie della Stazione delle corriere tre ragazzi minorenni sono stati fermati dalle pattuglie della Polizia locale, presenti in servizio antibullismo, perché coinvolti in un'aggressione nei confronti di un quarto giovane, anche lui minorenne, avvenuta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

