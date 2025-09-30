Ancora sangue nel quartiere Ferrovia | uomo accoltellato in via Piave

Oggi pomeriggio il quartiere Ferrovia è stato nuovamente teatro di violenza. In via Piave, un cittadino africano è stato aggredito e colpito con due coltellate, una al fianco e una alle spalle, da un uomo che si sarebbe avvicinato a piedi prima di sferrare i colpi. La vittima è caduta a terra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it