Ancora sangue nel quartiere Ferrovia | uomo accoltellato in via Piave

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio il quartiere Ferrovia è stato nuovamente teatro di violenza. In via Piave, un cittadino africano è stato aggredito e colpito con due coltellate, una al fianco e una alle spalle, da un uomo che si sarebbe avvicinato a piedi prima di sferrare i colpi. La vittima è caduta a terra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

