Ancora lavoro nero nella ristorazione | chiuso un locale in via Cadorna

Chiusa temporaneamente un'attività di ristorazione in via Cadorna, dopo che i carabinieri hanno rilevato che uno dei lavoratori, un cittadino turco, era impiegato “in nero”. Il titolare ha ricevuto una multa di circa 5mila euro e potrà riaprire anche prima del periodo di sospensione (circa una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

