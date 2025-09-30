Ancora lavoro nero nella ristorazione | chiuso un locale in via Cadorna

Triesteprima.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusa temporaneamente un'attività di ristorazione in via Cadorna, dopo che i carabinieri hanno rilevato che uno dei lavoratori, un cittadino turco, era impiegato “in nero”. Il titolare ha ricevuto una multa di circa 5mila euro e potrà riaprire anche prima del periodo di sospensione (circa una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

