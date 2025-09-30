Ancona candidata a capitale italiana della cultura le linee guida del progetto

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Ancona è ufficialmente tra i comuni candidati a Capitale italiana della cultura 2028. Oggi l’assessore alla Cultura, Marta Paraventi, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla formulazione del dossier di candidatura, annunciando che nelle prossime settimane saranno messe a punto le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ancona - candidata

Capitale della cultura 2028, Ancona candidata: il comune lancia un'indagine partecipativa

Ancona, insulti sessisti alla candidata di FdI Angelica Lupacchini: «Denuncio tutti, siamo ancora indietro»

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2028: ECCO LE 23 CANDIDATE - ROMA – Sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Come scrive abruzzoweb.it

Ancona si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028 - Ancona ha ufficialmente inviato al Ministero della Cultura il proprio dossier per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. Scrive lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Candidata Capitale Italiana