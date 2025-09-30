Ancona aspetta le grandi infrastrutture | cosa chiede al Governatore Acquaroli

Ancona, 30 settembre 2025 – In campagna elettorale ci hanno raccontato due regioni diverse, due Marche quasi in antitesi: secondo Ricci la nostra economia è ferma, per Acquaroli nei suoi cinque anni di governo c’è stato il rilancio; Acquaroli loda l’inizio della riforma sanitaria con un aumento delle prestazioni, Ricci accusa sulle lunghe liste d’attesa; Acquaroli rivendica le tante opere infrastrutturali che sono partite dopo anni di nulla, Ricci fa notare che a terra si è visto ben poco a parte qualche inaugurazione spot; per Ricci le Marche sono sconosciute ai più, per Acquaroli si è finalmente usciti dall’anonimato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

