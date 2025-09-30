Anche una sciabola e un katana nell’arsenale di uno spacciatore a Cusano Milanino
Un vero e proprio arsenale in cui, insieme a pistole e coltelli a serramanico, c’era anche una sciabola e una katana: è stato trovato nell’abitazione di uno spacciatore di droga a Cusano Milanino. Arrestato dai carabinieri a Cusano Milanino, a casa anche una sciabola e una katana Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: sciabola - katana
Katana, sciabola, pistole e cocaina nascoste in casa: arrestato 40enne
Katana, sciabola, pistole e cocaina nascoste in casa: arrestato 40enne https://ift.tt/MfG9Ob6 - X Vai su X
? RITIRI “AZZURRINI 2025” La stagione è iniziata nel migliore dei modi e il Club Scherma Roma festeggia subito importanti soddisfazioni grazie alla partecipazione di ben 10 atleti rossoblù ai ritiri Azzurrini U17/U20 2025. Al raduno di sciabola, svolto p - facebook.com Vai su Facebook
Sciabola d’oro, l’Italia maschile sul tetto del mondo: Ungheria battuta 45-37 - Sciabola a squadre uomini, l’oro mancava da dieci anni La finale mancava da sette anni, Wuxi 2018: allora fu argento (oro alla Corea), nel quartetto c'erano Montano, Samele, Berrè e Curatoli. Da repubblica.it