Anche una sciabola e un katana nell’arsenale di uno spacciatore a Cusano Milanino

Un vero e proprio arsenale in cui, insieme a pistole e coltelli a serramanico, c’era anche una sciabola e una katana: è stato trovato nell’abitazione di uno spacciatore di droga a Cusano Milanino. Arrestato dai carabinieri a Cusano Milanino, a casa anche una sciabola e una katana Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net