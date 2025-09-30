Anche Spalletti in corsa per la panchina | l’ex CT può tornare subito
Spalletti in corsa per la panchina, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana può tornare subito Luciano Spalletti può tornare subito in panchina. Si restringe infatti a tre nomi la corsa per la guida tecnica di una big del campionato. Spalletti dopo il primo esonero in Serie A: “C’è solo il suo nome” (Foto LaPresse) – Calciomercato.it L’ex CT dell’Italia, nuovamente associato anche alla panchina della Juventus, sarebbe in lizza per assumere la guida dell’ Al Ittihad dopo l’esonero di Blanc. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, non c’è alcuna trattativa tra Jurgen Klopp ed il club saudita, nonostante le indiscrezioni provenienti dall’Arabia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: spalletti - corsa
Spalletti torna in panchina? Corsa a due con Conceição per quel club
"La Nazionale mi causa dolore" "Ad Acerbi chiesi quasi scusa, poi rifiutò la convocazione" "De Laurentiis ha fatto cose che non doveva" "Allenare la Fiorentina? Ci penso" #Spalletti tra Italia, Napoli, tentazione viola e corsa Scudetto - X Vai su X
Spalletti non si nasconde - facebook.com Vai su Facebook
Anche Spalletti in corsa per la panchina: l’ex CT può tornare subito - Spalletti in corsa per la panchina, l'ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana può tornare subito. Da calciomercato.it
Spalletti pronto a tornare in panchina: sfida a Conceiçao per la panchina del Fenerbahçe - Il nome dell'ex ct della nazionale, vincitore del penultimo scudetto del Napoli nel 2023, è tra i candidati a prendere la guida del ... sportmediaset.mediaset.it scrive