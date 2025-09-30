Anche nelle piazze del Chietino torna la Mela di Aism per raccogliere fondi e combattere la sclerosi multipla
Nel fine settimana del 3, 4 e 5, torna “La Mela di Aism”, l’evento di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso da Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica.14mila volontari Aism saranno coinvolti in oltre 5 mila piazze. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
piazze - chietino
