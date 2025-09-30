Anche nel 1954 primo posto solitario dopo 5 turni Quell’anno i gialloblù arrivarono terzi in serie B
E' vero, per vedere il Modena primo da solo in serie B occorre riavvolgere il nastro di 23 anni e tornare ai gialloblù guidati da Gianni De Biasi, che in quella stagione non a caso guadagnarono la serie A. Ma era il mese di maggio, un periodo del campionato in cui i valori sono ormai chiari. Ma se parliamo di partenze sprint, quelle che, come appunto quest'anno, vedono il Modena primo da solo dopo appena cinque giornate, per vedere una situazione uguale occorre andare ancora più indietro nel tempo. Correva l'anno 1954, il Modena anche allora militava in serie B. Altri tempi. In città avevano appena inaugurato il cavalcavia alla Madonnina, la Rai aveva da poco iniziato a trasmettere e solo in pochi potevano permettersi una tv.
Sitcom da vedere almeno una volta nella vita con la migliore al primo posto
Baseball. Paganelli a una sola vittoria da playoff e primo posto. E un giovane gialloblù è argento europeo in azzurro
Thriller psicologico conquista il primo posto tra gli streaming in america dopo incassi da 23 milioni
PREMI E RICONOSCIMENTI - Lucia Morone e il suo dolce ''Rosa 'e maggio'' conquistano il primo posto alla Santarosa Pastry Cup #SantarosaPastryCup #Pasticceria #Santarosa #Horeca #Foodservice
Torneo "Give Peace a Chance" Primo posto per le pantere che alzano la coppa vincendo 97-61 contro le cugine di Giussano! Brave ragazze ?
