Anche nel 1954 primo posto solitario dopo 5 turni Quell’anno i gialloblù arrivarono terzi in serie B

E' vero, per vedere il Modena primo da solo in serie B occorre riavvolgere il nastro di 23 anni e tornare ai gialloblù guidati da Gianni De Biasi, che in quella stagione non a caso guadagnarono la serie A. Ma era il mese di maggio, un periodo del campionato in cui i valori sono ormai chiari. Ma se parliamo di partenze sprint, quelle che, come appunto quest'anno, vedono il Modena primo da solo dopo appena cinque giornate, per vedere una situazione uguale occorre andare ancora più indietro nel tempo. Correva l'anno 1954, il Modena anche allora militava in serie B. Altri tempi. In città avevano appena inaugurato il cavalcavia alla Madonnina, la Rai aveva da poco iniziato a trasmettere e solo in pochi potevano permettersi una tv.

